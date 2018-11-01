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AB Kaşıkçı için şeffaf soruşturma konusunda ısrarcı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarının ardından AB şeffaf soruşturma çağrısını yineledi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuya yönelik "şeffaf ve güvenilir soruşturma yürütülmesi" talebini yineledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin açıklamasından sonra AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "AB'nin tutumu değişmedi." dedi.

Kocijancic, Kaşıkçı'nın ölümünün detaylarının aydınlatılması için "şeffaf ve güvenilir soruşturma" yapılması çağrısını tekrarladı.

- AP'nin silah ambargosu çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Suudi Arabistan'ın güvenli ve şeffaf bir soruşturma gerçekleştirilmesi için iş birliği yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin detayların netleştirilmesi ve suçluların cezalandırılması konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ise geçen hafta onayladığı kararda, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "çok güçlü" şekilde kınamış, uluslararası soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bilgisi veya kontrolü olmadan böyle bir cinayetin işlenemeyeceğinin altı çizilen kararda, AP üyeleri, Suudi Arabistan'a AB genelinde bir silah ambargosu uygulanması için ortak tutum belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

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AB AB Komisyonu Avrupa Parlamentosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaşıkçı soruşturma

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