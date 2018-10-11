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AB, Kaşıkçı olayıyla ilgili "soruşturma beklentisini" Riyad'a iletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic: - "(Şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması) Mesajımızı Suudi yetkililere doğrudan ilettik"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğinden (AB), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması beklentisinin, Suudi yetkililere doğrudan iletildiği bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic yaptığı açıklamada, Brüksel'in, Kaşıkçı olayına ilişkin çok sayıda temasta bulunduğunu belirterek, "Mesajımızı Suudi yetkililere de doğrudan ilettik." dedi.

Daha önce temaslarda bulunduğu Portekiz'de konuya ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin, Suudi yetkililerden yaşanan olay hakkında şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB kaşıkçı Riyad Suudi Arabistan

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