"AB Kendi Ortak Savunma Gücünü Kurmalı"

Afganistan'da ABD birliklerinin çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin tahliye işlemlerini durdurmak zorunda olması, AB yönetimini, "ABD'ye askeri bağımlılık" konusunda harekete geçirdi. AB Dışilişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrrell'in, "AB'nin, 5 bin kişilik operasyonel askeri gücü olmalı" önerisinin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB'nin kendi ortak savunma gücünü kurması gerektiğini" söyledi.

Slovenya'nın Kranj kentinde "Avrupa'nın geleceğini" tartışmak üzere yapılan Bled Stratejik Forumu'nda konuşan Michel, Avrupa Birliği'nin son haftalarda Afganistan'da yaşanan sorunların ardından, vatandaşlarının askeri tahliyelerine daha iyi hazırlanmak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Michel, "Benim görüşüme göre, AB'nin daha fazla karar alma özerkliği ve daha büyük eylem kapasitesi için çabalaması gerektiğini kavramak için Afganistan benzeri başka bir jeopolitik olaya ihtiyacımız yok" dedi.

Afganistan'da AB ülkelerinin kendi yurttaşlarının tahliyesi için ABD'ye bağımlı kalmasının önemli gerçekleri göz önüne serdiğini belirten Konsey Başkanı Michel, "Afganistan krizi, AB'nin nüfuzunun önümüzdeki günlerin en zorlu konusu olacağını bize güçlü bir şekilde gösterdi" dedi. Michel şunları söyledi:

"Küresel bir ekonomi ve demokratik bir güç olarak Avrupa, vatandaşlarımızın ve bize yardım ettikleri için tehdit edilenlerin tahliyesini garanti edemediğimiz bir durumla yetinebilir mi? Bana göre, Avrupa Birliği'nin karar vermede daha fazla özerklik için mücadele etmesi gerektiğini anlamak için bir başka jeopolitik olaya ihtiyacımız yok. AB'nin koruması gereken vatandaşları, savunması gereken çıkarları var. Değerler ve standartlara dayalı uluslararası bir düzenin güvencesi olmak için bu zorlukları aşmalı."

Afganistan krizinin hemen ardından Dışilişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell de, Avrupa'nın artık acil durumlarda üyelerinin güvenliğini koruması için "operasyonel bir askeri güç" oluşturması gerektiğini dile getirmiş, bunun için AB savunma bakanlarına "5 bin kişilik ortak AB askeri gücü" projesini sunduklarını dile getirmişti.

"3 önemli alanda ilerleme şart"

Avrupa'nın otonom bir güç olabilmesi için 3 önemli alanda çalışması gerektiğini belirten Charles Michel, "Birincisi ekonomik gücümüzü daha da arttırmak; ikincisi komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmek. Bunun anlamı, Doğu Balkanlar'ı güçlendirmek, Doğu ile ortaklık ve Afrika ile müttefik olmak. Üçüncü nokta ise yeni savunma ve güvenlik kapasiteleri yaratma gerekliliği" diye konuştu.

Michel, AB'nin durgun değil dinamik bir birlik olduğuna vurgu yaparak, "6 ülkeyle başladık, bugün 27 üyemiz var. Her genişleme, Birliği daha güçlü kıldı. Fikirlerin, dayanışmanın, çeşitliliğin ve yeniliğin birliğiyiz" dedi.

Savunma bakanları toplanıyor

AB içişleri bakanlarının, Afgan kriziyle ortaya çıkabilecek mülteci akınıyla ilgili nasıl bir politika izleyeceklerini tartıştıkları toplantının ardından, AB Savunma bakanları da jeopolitk ve savunma konularını görüşmek üzere bugün bir araya geliyor. Savunma bakanlarının ardından da dışişleri bakanları, Afgan krizinin diplomatik sonuçlarını ve ortak diplomatik adımları tartışacak.

