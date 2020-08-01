AB, kendilerini 'LGBT'siz bölge' ilan eden 6 Polonya kentini kardeş şehir programına almadı

Avrupa Birliği, Polonya'da kendilerini "LGBT'siz bölge" ilan eden altı kentin, kardeş şehir programına katılma başvurularını reddetti.

AB içindeki bütünleşme sürecini güçlendirmeyi amaçlayan programa kabul edilen şehirler, 5.000 ila 25.000 euro arasında bir mali yardımdan faydalanıyor.

Şimdiye kadar sekizi Polonya'dan 127 kentin programa kabul edildiği ve bu şehirlerin 2,3 milyon euro'luk bir fondan yararlandığı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, üye ülkelerin ve devlet yetkililerinin AB değerlerine ve temel haklara saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Dalli "Bu nedenle, 'LGBT'siz bölge' ve 'aile hakları' kararları alan altı Polonya kentinin başvuruları reddedilmiştir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter mesajında "Avrupa'daki anlaşmalarımız, her bir bireyin, istediği kişi olmasını, istediği kişiyi sevmesini, istediği yerde yaşamasını ve istediği kadar yükseği hedeflemesini güvence altına almaktadır. Eşitliğin birliği için çaba harcamaya devam edeceğim" diye yazdı.