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AB, kendilerini 'LGBT'siz bölge' ilan eden 6 Polonya kentini kardeş şehir programına almadı

01.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Polonya'da kendilerini "LGBT'siz bölge" ilan eden altı kentin, kardeş şehir programına katılma başvurularını reddetti.

AB, kendilerini 'LGBT'siz bölge' ilan eden 6 Polonya kentini kardeş şehir programına almadı

Avrupa Birliği, Polonya'da kendilerini "LGBT'siz bölge" ilan eden altı kentin, kardeş şehir programına katılma başvurularını reddetti.

AB içindeki bütünleşme sürecini güçlendirmeyi amaçlayan programa kabul edilen şehirler, 5.000 ila 25.000 euro arasında bir mali yardımdan faydalanıyor.

Şimdiye kadar sekizi Polonya'dan 127 kentin programa kabul edildiği ve bu şehirlerin 2,3 milyon euro'luk bir fondan yararlandığı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, üye ülkelerin ve devlet yetkililerinin AB değerlerine ve temel haklara saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Dalli "Bu nedenle, 'LGBT'siz bölge' ve 'aile hakları' kararları alan altı Polonya kentinin başvuruları reddedilmiştir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter mesajında "Avrupa'daki anlaşmalarımız, her bir bireyin, istediği kişi olmasını, istediği kişiyi sevmesini, istediği yerde yaşamasını ve istediği kadar yükseği hedeflemesini güvence altına almaktadır. Eşitliğin birliği için çaba harcamaya devam edeceğim" diye yazdı.

Polonya: Ayrımcılık yapılıyor

Uluslararası İnsan Hakları Gözlem Örgütü (IOHR), 2019'dan bu yana Polonya'daki kentlerin üçte birinin belediye meclisi kararlarıyla kendilerini "LGBT ideolojisinden arınmış bölge" ilan ettiğini söylüyor.

Polonya'daki sağcı hükümet, LGBT haklarını ülkenin Hristiyan değerleri ve ulusal kimliğine bir tehdit olarak görüyor ve eşcinsel evliliklerine karşı çıkıyor.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Polonya'nın hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğini söyleyerek AB'nin kararını kınadı.

Ziobro, "Avrupa Birliği içinde Polonya vatandaşları ve yerel yönetimlerine ayrımcılık yapılmasına izin vermeyeceğiz. AB, inanç ve ifade özgürlüğü kapsamında tüm vatandaşlarının eşitliğine saygı göstermelidir" dedi.

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