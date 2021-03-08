AB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor

Borrell, geçen hafta Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmeleri blog yazısında değerlendirdi.

Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma girişimlerinin sıfırdan bir başlangıç olmadığını, Birleşmiş Milletlerin (BM) çizdiği bir çerçeve bulunduğunu kaydeden Borrell, "BM, kalıcı barış bulunması için parametrelerde çok açıktır. BM Güvenlik Konseyinin 29 Ocak 2021 tarihli 2561 sayılı kararı, siyasi eşitliği olan iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde kapsamlı bir çözüm için çağrı yapmaktadır. Avrupa Birliği tamamen BM çizgisini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, Kıbrıs sorununa çözümün dışarından gelemeyeceğini, çözüm bulunmasının öncelikle Kıbrıslıların sorumluluğu olduğunu vurgulayarak bunun karmaşık bir süreç olduğunu, "Anastasiadis ve Tatar'ın ortak bir zemin bulmak için BM ile çalışmak konusundaki hazır duruşundan cesaret aldığına" işaret etti.

"Görüşmelere dönmek ve çözüm bulmak için olumlu bir kararlılık hissettim." diyen Borrell, AB olarak liderlere yardıma hazır olduklarını belirtti. Borrell, şöyle devam etti: