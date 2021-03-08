HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor

AB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor

08.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs meselesinin AB'nin de sorunu olduğunu belirterek AB'nin yeniden başlaması planlanan Kıbrıs müzakerelerinde bulunması gerektiğini ifade etti.

Borrell, geçen hafta Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmeleri blog yazısında değerlendirdi.

Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma girişimlerinin sıfırdan bir başlangıç olmadığını, Birleşmiş Milletlerin (BM) çizdiği bir çerçeve bulunduğunu kaydeden Borrell, "BM, kalıcı barış bulunması için parametrelerde çok açıktır. BM Güvenlik Konseyinin 29 Ocak 2021 tarihli 2561 sayılı kararı, siyasi eşitliği olan iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde kapsamlı bir çözüm için çağrı yapmaktadır. Avrupa Birliği tamamen BM çizgisini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, Kıbrıs sorununa çözümün dışarından gelemeyeceğini, çözüm bulunmasının öncelikle Kıbrıslıların sorumluluğu olduğunu vurgulayarak bunun karmaşık bir süreç olduğunu, "Anastasiadis ve Tatar'ın ortak bir zemin bulmak için BM ile çalışmak konusundaki hazır duruşundan cesaret aldığına" işaret etti.

"Görüşmelere dönmek ve çözüm bulmak için olumlu bir kararlılık hissettim." diyen Borrell, AB olarak liderlere yardıma hazır olduklarını belirtti. Borrell, şöyle devam etti:

"Kıbrıs sorunu çok açık şekilde bir AB sorunudur. Kıbrıs şimdi ve birleşmeden sonra da AB'nin üyesidir. Bölgesel istikrar ve Doğu Akdeniz'deki refah Kıbrıs sorununun çözümüne yakından bağlıdır. Gelecekteki çözüm özellikle AB müktesebatına uyumlu olmalıdır ve AB'nin bütünlüğü ile karar alma sorumluluğu ve süreçlerini korumalıdır. AB resmi Kıbrıs Konferansının gözlemcisidir. Bu nedenlerle AB, yeni çözüm müzakerelerine ne kadar erken müdahil olursa o kadar iyi olacaktır."

Borrell, "Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşları" olduğunu, Kıbrıs'ın AB üyeliğinin tüm Kıbrıslıların çıkarına olduğunu savundu ve AB'nin Kıbrıs Türk toplumu için 2006'dan beri 600 milyon avroluk yardım yaptığını aktardı.

"Kıbrıs meselesi aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri bakımından önem taşımaktadır." değerlendirmesini yapan Borrell, zorlu bir 2020'den sonra ilişkilerin dönüm noktasına doğru yaklaştığını, Doğu Akdeniz'deki sakinliğin kırılgan olduğunu, Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme sağlanmasının her zamankinden daha fazla önemli olduğunu vurguladı.

Borrell, "Başarı, bölgesel istikrar ve genel dünya barışı için hayati önemdedir." ifadesine yer verdi ve AB olarak Kıbrıs müzakerelerine destek vereceklerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
ABD'den yeni 'Ege atağı'ABD'den yeni 'Ege atağı'
Amentü duasının anlamı ve faydalarıAmentü duasının anlamı ve faydaları
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Jeff Bezos’tan boşanan Scott fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Milyarder Bezos'tan boşandı, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi!

'Türkiye'nin dahil olduğu bir anlaşma olmadan gaz satılamaz'

'Türkiye'nin dahil olduğu bir anlaşma olmadan gaz satılamaz'

İsrail'de aşı olanlara lokanta, kafe ve etkinlik mekanları serbest

İsrail'de aşı olanlara lokanta, kafe ve etkinlik mekanları serbest

ABD'den yeni 'Ege atağı'

ABD'den yeni 'Ege atağı'

Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor

Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor

NASA açıkladı: Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?

NASA açıkladı: Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.