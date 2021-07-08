"AB Kıbrıs'ta İki Devletli Çözümü Asla Kabul Etmeyecek"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Adaya bir ziyarette bulunan von der Leyen, birliğin bu konuda tek ses olduğunu ve iki devletli çözümün kabul edilmeyeceğini belirtti.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı “Bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Biz asla iki devletli bir çözümü kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve tam bir birlik içerisindeyiz” dedi.

Ursula von der Leyen ayrıca “Eğer komşularımız iyi ikili ilişkilere sahiplerse biz de iyi ilişkilere sahibiz. Ancak komşularımızın şunu da bilmesini isterim eğer üye ülkelerden biriyle örneğin Kıbrıs’la konuşurlarsa tüm Avrupa Birliği’yle konuşmuş olurlar” diyerek Türkiye’ye mesaj verdi.

AB Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyareti de dikkatle takip edeceklerini söyledi.

Dün de AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AB açısından Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümün tartışılmasının mümkün olmadığını söylemişti.

