AB Kimyasal ve Nükleer Tehditlere Hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'daki çatışmaların yarattığı kaygı nedeniyle kimyasal, nükleer ve biyolojik tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek amacıyla malzeme stoğu yapmaya başladığını bildirdi.

Reuters haber ajansının geçen haftaki haberini doğrular nitelikte bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasal, nükleer ya da biyolojik tehditlere karşı koruyucu ekipman, zararlı maddelerden arındırıcı ekipman, ilaç ve aşı rezervlerini arttıracağını kaydetti.

AB Kriz Yönetimi Komisyonu Başkanı Janez Lenarcic, "Avrupa'nın olası tehditlere karşı hazırlıklılığını arttırmak için somut önlemler alıyoruz" dedi.

Buna göre AB, iki ayrı rezerv oluşturuyor. Bunlardan ilki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruyucu ekipman, ilaç ve aşı rezervleri, ikincisi de bu tür tehditlere maruz kalan kişi, altyapı, bina ya da araçların zararlı maddelerden arındırılmasında kullanılacak malzemeler.

AB, şimdiden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana nükleer santralların yakınında meydana gelen çatışmalar sonrasında olası nükleer radyasyona maruz kalan Ukraynalılar'a yardım için mevcut rezervlerini kullanmaya başladı.

Avrupa Komisyonu, AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığı ve Fransa ile İspanya'nın yardımıyla yaklaşık 3 milyon iyot tabletinin Ukrayna'ya gönderildiğini bildirdi.

