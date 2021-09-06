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AB Komiseri Varhelyi’nin Ziyaretinde Gündem Göç ve Ticaret

06.09.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, ilk kez ziyaret ettiği Türkiye’de Afganistan kaynaklı göç dalgası gündemdeyken, Suriyeliler’e yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı ve Gümrük Birliği’nin yenilenmesiyle ilgili görüşmeler yaptı

AB Komiseri Varhelyi’nin Ziyaretinde Gündem Göç ve Ticaret

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, ilk kez ziyaret ettiği Türkiye’de Afganistan kaynaklı göç dalgası gündemdeyken, Suriyeliler’e yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı ve Gümrük Birliği’nin yenilenmesiyle ilgili görüşmeler yaptı.

Varhelyi, aday ülke olarak Türkiye’yle ilişkiler ve 1996 yılında yürürlüğe girmiş olan Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi müzakeresi açısından sorumlu konumda. Varhelyi, AB Komiseri sıfatıyla Türkiye’yi ilk kez ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Varhelyi’nin siyasi temaslarının yanısıra AB

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