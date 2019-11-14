HABER

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 20:50 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında "ihlal süreci" başlattı. İngiltere'nin ihlal süreci kapsamında, 22 Kasım'a kadar Avrupa Birliğine konuya ilişkin görüşünü bildirmesi gerekiyor.

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin Birliğin anlaşmalarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ihlal süreci kapsamında İngiltere'ye görüşünü bildirmesi için 22 Kasım'a kadar süre tanındığı belirtilirken, yeni Komisyonun bir an önce göreve başlayabilmesi için sürenin kısa tutulduğu vurgulandı.

Brexit sürecindeki İngiltere'nin, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini belirten mektubunun incelendiği aktarılan açıklamada, üye ülkelerin iç yargı sistemindeki hükümleri, AB hukukunu uygulamamak için gerekçe gösteremeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede AB'nin İngiltere'ye karşı ihlal süreci başlattığı, Londra yönetiminin 22 Kasım'a kadar adım atmaması durumunda gerekçeli görüş gönderebileceği uyarısı yapıldı.

ÜYE ÜLKELERİN KOMİSYONDA BİR ÜYEYLE TEMSİL EDİLMESİ GEREKİYOR

İngiltere, AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in aday üye talep eden mektubuna verdiği cevapta, ülkede 12 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimler nedeniyle yeni Komisyona aday göstermeyeceğini duyurmuştu.

AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etmişti. Bu durumda, İngiltere, 1 Aralık'ta görevi devralması öngörülen yeni Komisyon başladığında AB üyesi olmaya devam edecek.

AB anlaşmalarına göre, üye ülkelerin Komisyonda bir üyeyle temsil edilmesi gerekiyor.

(AA)

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!
İçişleri Bakanı Soylu, İTO'da konuştu (2)İçişleri Bakanı Soylu, İTO'da konuştu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB AB anlaşmaları aday Brexit ihlal süreci ingiltere Komisyon

En Çok Okunan Haberler

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!

Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü kızın babasına saldırdı

Vahşice katledilmişlerdi! Duruşmada ortalık karıştı

Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Gerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı

MSB, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar'

Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı

Japon deprem uzmanından Türkiye'ye dikkat çeken uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.