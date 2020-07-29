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AB Komisyonu 30 Bin Corona Hastası İçin Remdesevir Aldı

29.07.2020 18:44 | Son Güncelleme

AB, Remdesevir almak üzere Gilead Sciences adlı Amerikan firmayla 63 milyon Euro’luk anlaşma imzaladı. ABD de daha önce Gilead ile anlaşma imzalamıştı

AB Komisyonu 30 Bin Corona Hastası İçin Remdesevir Aldı

Avrupa Komisyonu, Corona virüsü hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere binlerce doz Remdesevir almak üzere Gilead Sciences adlı Amerikan üretici firmayla 63 milyon Euro’luk anlaşma imzaladı.

Komisyon’dan bugün yapılan açıklamada, Corona virüsüne yakalanan ve durumu kritik olan yaklaşık 30 bin hastanın tedavisinde kullanılmak üzere anlaşma yapıldığı ve satın alınan Remdesevir’in Avrupa Birliği üye ülkeleri ve İngiltere’deki hastalarda kullanılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde güvence altına alınan Remdesevir tedariği şu an acil ihtiyaç duyulan hastalara ayrılırken, Ekim ayı için de yeni doz alma çalışmaları sürüyor.

ABD de Gilead Sciences’la Haziran ayında anlaşma yaparak, firmanın Eylül ayı sonuna kadar üreteceği neredeyse tüm Remdesevir ilaçları satın aldığını açıklamıştı. Amerika’nın Gilead’la yaptığı satış anlaşmasının 500 binden fazla tedavide kullanılacak dozda Remdesevir içerdiği belirtiliyor.

Amerika’nın bu adımı, birçok sağlık uzmanınca “bencil” bir yaklaşım olarak eleştirildi ve diğer ülkelerin tedavi süreçlerini sekteye uğrattığı uyarısında bulundu.

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