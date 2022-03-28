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AB Komisyonu: "Altın Vize Programını" Sonlandırın

28.03.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komisyon, AB ülkelerinden yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan programlarını sona erdirmelerini istedi. AB Komisyonu, yaptırımlar listesine alınan Belarus ve Rus vatandaşlarının bu programdan yararlanmasını engellemek istiyor

AB Komisyonu: "Altın Vize Programını" Sonlandırın

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülke hükümetlerinden “altın pasaport” olarak da bilinen ve yatırımcılara vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ulusal programları sona erdirmelerini istedi. Komisyon, para karşılğında Belarus ve Rusya’dan gelenlere vatandaşlık verilmesi işlemlerinin askıya alınması çağrısında bulundu.

Karar, Avrupa Parlamentosu'nun, AB'nin uzun zamandır bir güvenlik riski olarak gördüğü milyarlarca Euro değerindeki vatandaşlık ve vize işlemlerini azaltıp, control altına alma çabasını destekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesine alınanların bazılarının bu programla AB pasaportu veya vizesi almış olmasından endişe ediliyor.

Avrupa Komisyonu, "Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etmek dahil olmak üzere AB vatandaşlığı veya AB'ye ayrıcalıklı erişim kazanmış olabilir” dedi.

Moskova'nın özel operasyon olarak adlandırdığı Rus işgalinin başlamasından bu yana AB, Kremlin'i desteklemekle suçlanan yaklaşık 700 üst düzey politikacıyı, işadamını ve askeri personeli yaptırım listesine aldı.

Komisyon, pasaport satışına yönelik mevcut ulusal programlara derhal son verilmesini istedi. Şu anda sadece Malta, Kıbrıs Rum kesimi ve Bulgaristan'ın bu tür programları var. Bu üç AB üyesi, programları sona erdirmeyi taahhüt etti.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya
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