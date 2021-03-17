AB Komisyonu: Aşı kimliği 1 Haziran'da kullanıma hazır olacak

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a bir açıklama yapan Schinas "Kimlik yaz başına kadar kullanılabilir hale gelecek ve yaz mevsimi de 1 Haziran'da başlıyor" diye konuştu. Schinas kimliğin yaz tatili için yapılan seyahatlerde kullanılabileceğini belirtti. Aşı kimliğiyle ilgili resmi tanıtımın ise bugün Brüksel'de yapılması bekleniyor.

AB Komisyonu projeye "Dijital Yeşil Kimlik" adını verdi. İsrail'in aşılanan vatandaşları için hayata geçirdiği "Yeşil Pasaport" ile uyumlu olması için bu ismin tercih edildiği belirtiliyor.

Kimlikte yaptırılan aşıların yanı sıra PCR ve hızlı testlerin sonuçları ve geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonlarına ilişkin bilgilerin yer alacağı öğrenildi. "Avrupa yaşam tarzımızı geri getiriyoruz" diyen Schinas bunun güvenli bir biçimde olması gerektiğini söyledi.

Reynders: Hareket özgürlüğüne imkan sağlayacak

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders Politico portalına verdiği mülakatta hareket özgürlüğünün Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu temel haklardan biri olduğunu söyledi. Reynders aşı kimliğinin hareket özgürlüğüne imkan sağlayacağını ve üye devletlerin kısıtlamalarını yumuşatacağını belirterek, uygulamanın ayrımcı olmadığını söyledi.