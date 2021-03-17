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AB Komisyonu: Aşı kimliği 1 Haziran'da kullanıma hazır olacak

17.03.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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AB Komisyonu: Aşı kimliği 1 Haziran'da kullanıma hazır olacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas Avrupa dijital aşı kimliğinin 1 Haziran tarihinde hazır olacağını açıkladı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a bir açıklama yapan Schinas "Kimlik yaz başına kadar kullanılabilir hale gelecek ve yaz mevsimi de 1 Haziran'da başlıyor" diye konuştu. Schinas kimliğin yaz tatili için yapılan seyahatlerde kullanılabileceğini belirtti. Aşı kimliğiyle ilgili resmi tanıtımın ise bugün Brüksel'de yapılması bekleniyor.

AB Komisyonu projeye "Dijital Yeşil Kimlik" adını verdi. İsrail'in aşılanan vatandaşları için hayata geçirdiği "Yeşil Pasaport" ile uyumlu olması için bu ismin tercih edildiği belirtiliyor.

Kimlikte yaptırılan aşıların yanı sıra PCR ve hızlı testlerin sonuçları ve geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonlarına ilişkin bilgilerin yer alacağı öğrenildi. "Avrupa yaşam tarzımızı geri getiriyoruz" diyen Schinas bunun güvenli bir biçimde olması gerektiğini söyledi.

Reynders: Hareket özgürlüğüne imkan sağlayacak

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders Politico portalına verdiği mülakatta hareket özgürlüğünün Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu temel haklardan biri olduğunu söyledi. Reynders aşı kimliğinin hareket özgürlüğüne imkan sağlayacağını ve üye devletlerin kısıtlamalarını yumuşatacağını belirterek, uygulamanın ayrımcı olmadığını söyledi.

Ancak Avrupa Birliği ülkeleri arasında aşı kimliğinin hangi kapıları açması gerektiği konusunda bir uzlaşma bulunmuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel aşılananların sayısı sınırlı olduğu müddetçe aşılananlara kolaylıklar sağlanmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Yunanistan ve diğer tatil ülkeleri ise aşı kimliğinin vatandaşlara seyahat kolaylığı sağlamasını savunuyor. Kimi AB ülkeleri ise AB Komisyonu'nun bir yasal çerçeve getirme çabasını uzun süreceği gerekçesiyle şüpheyle karşılıyor. Schinas bu konuya ilişkin "Bunu beraber, yasal açıdan bağlayıcı bir enstrümanla ve birlikte işletilebilir bir biçimde yapmazsak özel sektör çözümler geliştirecek ve bizi buna zorlayacak" dedi.

dpa / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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