AB Komisyonu Avrupa içinde seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi

Önergede aşılanmış kişilerin test ve karantinadan muaf tutulması istendi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik içindeki seyahat kısıtlamalarının derece derece gevşetilmesini teklif eden bir önerge hazırladı. AB üyesi ülkelere sunulan önergede, aşılanmış kişilerin test ya karantina mecburiyetine tabi olmadan bir AB ülkesinden diğerine seyahat edebilmesi isteniyor.

AB, bu ayın başında kare kod taşıyan Covid-19 sertifikalarının yürürlüğe konulması konusunda da anlaşmıştı. Sertifikada kişinin aşılanıp aşılanmadığı, enfeksiyon sonrası bağışıklık durumu ve test sonucu gibi bilgiler yer alacak. Tasarı 1 Temmuz tarihinde hazır hale gelecek.

Seyahatten 14 gün öncesine kadar iki doz aşı

AB Komisyonu hazırladığı önergede seyahatten 14 gün öncesine kadar iki doz aşıyı da olmuş kişilerin test ya da karantinadan muaf tutulmasını talep etti. AB ülkelerinde şimdiye kadar vatandaşların yaklaşık yarısı ilk doz aşıyı oldu.

Önergede Covid-19'u atlatmış olanların da kısıtlamalardan 180 gün boyunca muaf tutulması istendi. AB Komisyonu aynı zamanda daha güvenilir ve pahalı olan PCR testlerinin 72 saat boyunca, hızlı antijen testlerinin ise 48 saat boyunca geçerli sayılmasını savundu.