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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2020 18:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in yarın Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, Türkiye’ye geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere ilişkilerimizi etkileyen bölgesel konular da görüşülecektir" denildi.

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