AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, Türkiye’ye geliyor

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "T\u00fcrkiye-AB ili\u015fkilerinin t\u00fcm ve\u00e7heleriyle kapsaml\u0131 bir \u015fekilde ele al\u0131naca\u011f\u0131 ziyarette ba\u015fta Do\u011fu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak \u00fczere ili\u015fkilerimizi etkileyen b\u00f6lgesel konular da g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclecektir" denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Mahkemeden fla\u015f karar: Kesilen salg\u0131n cezalar\u0131 ge\u00e7ersiz\u00d6zg\u00fcr \u00d6zel: CHP kurultay\u0131nda Bah\u00e7eli'ye iyi seyirler diliyoruzAnkara LGS 2020 taban puanlar\u0131 ve y\u00fczdelik dilimleri