HABER

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti

Aralık başında göreve başlayan yeni AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Schinas, Türkiye Ulusal Ajansı'nda bir araya geldi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Schinas'ın AB'ye aday ülke Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, Schinas'ın Türkiye Ulusal Ajansı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Schinas da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyarette kendisini ağırlayan Kaymakcı'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, AB ile entegrasyon sürecinde Erasmus+ programının önemine dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında, Schinas'a Erasmus+ programı hakkında bilgi verildi ve Schinas programdan faydalanan öğrencilerle sohbet etti.

Schinas'ın da aralarında yer aldığı AB Komisyonu heyetinin Ankara'daki temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ile göç alanında iş birliği konuları görüşülecek.

- Erasmus+ programı nedir?

"Socrates", "Leonardo da Vinci", "Hayatboyu Öğrenme", "Gençlik" gibi adlarla 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan program, AB Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için "Erasmus+" markası altında yeniden yapılandırıldı.

Erasmus+ ile yüksek öğretimin yanı sıra okul eğitimine, yetişkin eğitimine, mesleki eğitime ve gençlik alanındaki çalışmalara da hibe destekleri sağlanırken, bu programı 2004'ten bu yana Türkiye Ulusal Ajansı yürütüyor.

PARTNER İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendiErzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralıEngelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Faruk Kaymakcı Türkiye Türkiye Ulusal Ajansı ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de bulunan kara akbabaya tedavi 

Tunceli'de bulunmuştu! Tedaviye alındı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'la ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon

Malatya'da iki ilçede eğitime kar engeli!

İki yerde eğitime kar engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.