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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans: Aşı stratejisinde hatalar yapıldı

14.03.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans AB‘nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu söyleyerek, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Tagesspiegel am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, aşı konusunda açıklamalar yaptı. AB'nin aşı stratejisi konusunda başarısız olduğunu kabul eden Timmermans, "Aşıların siparişi konusunda hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi. Timmermans, "Pandeminin sona ermesinin ardından bir bilanço çıkarılmasına hazırım. O zaman neyi yanlış, neyi doğru yaptığımızı görebiliriz" ifadesini kullandı.

Vatandaşların aşının en kısa süre içinde temin edilmesi yönündeki talebinin anlaşılır olduğunu söyleyen AB temsilcisi "şu anki durumda en önemli konunun Avrupa'nın tamamının aşıya kavuşması olduğunu" kaydetti.

AB'nin aşı siparişi konusunda ortak hareket etmesini savunun Timmermans, bu durumun Almanya gibi zengin ülkelerin de çıkarına olduğunu ifade etti.

AB'ye Birlik içinden eleştiriler

Birlik şimdiye dek BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'un geliştirdiği aşıların kullanımına izin verdi. AB Komisyonu bu dört aşıdan toplam bir milyar 400 milyon doz sipariş etti. Bu miktarın AB ülkelerinin 450 milyon nüfusu için yeterli gelmesi bekleniyor. Ancak AB Komisyonu aşı konusunda uzun süredir eleştiriliyor. Birliğin aşı siparişi konusunda geciktiği ve siparişlerde stratejik hatalar yaptığı dile getiriliyor.

Özellikle üye ülkelerden Avusturya, Birliğin aşı stratejisini sık sık eleştirerek, Avrupa İlaç Ajansı‘nı (EMA) aşılara izin verilmesi sürecinde çok yavaş hareket etmekle suçluyor. Aşıların AB ülkeleri içinde adil dağıtılmadığı eleştirileri de sık sık gündeme geliyor.

dpa,AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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