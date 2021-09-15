AB Komisyonu Başkanı "Birliğin Geleceğini" Savundu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB olarak yeni bir sağlık otoritesi oluşturmak, gençlere meslek bursu vermek ve kadına karşı şiddeti cezalandırmak için üç yeni yasal düzenleme getireceklerini açıkladı.

Afganistan'a 100 milyon ek insani yardım, yoksul ülkelere de 200 milyon doz ek Covid aşısı yardımı yapacaklarını da açıklayan Von der Leyen ayrıca, Afganistan sonrası Avrupa'nın bağımsızlığını sağlamak için "Avrupa savunma birliği" kurulması gerektiğini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte 2022'de bir "Güvenlik ve Savunma Konferansı" toplayacaklarını açıkladı.

Ursula von der Leyen, her yıl yapılan geleneksel "Birliğin Durumu" toplantısının yapıldığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na, Tokyo'da Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İtalyan paralimpik atlet Bebe Vio ile birlikte geldi. Vio'nun hayat öyküsünün Avrupa gençliği için "bir mücadele ve çaba örneği" olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı, konuşmasının büyük bölümünü Avrupa gençliğine ve onların geleceğine ayırdı.

Von der Leyen "Avrupa'nın Geleceği Konferansı gençlerin olmalı, yaptığımız herşey onların geleceğini korumak için" dedi ve şöyle devam etti: "Hayatı deneyimlediğimiz, hayat boyu dostluklar kurduğumuz, hayatın yollarını bulduğumuz bir dönemde, gençlerimizden bir yıl boyunca evde oturmalarını en güzel yıllarını başkalarını korumak için feda etmelerini istedik. Kendilerini hayat kurtarmakla sınırlayan bu gençleri saygıyla anıyorum. Şimdi sıra bizde. ALMA adlı bir gelecek programıyla, dezavantajlı, yüksek öğretime erişimi olmayan gençlerin, başka bir üye devlette deneyim yaşamasına izin veren, Erasmus benzeri bir formasyon bursu getireceğiz."

Yoksul ülkelere 200 milyon doz aşı yardımı

Komisyonun pandemi yönetimini şiddetle savunan Von der Leyen, "Böyle bir sağlık krizi yaşadığımızdan bu yana yüzyıllar geçti ve her ülkenin aşıya erişimi olsun diye bu krizle birlikte yüzleşmeyi seçtik. AB halkının yüzde 70'ini aşılamayı başardık. Ancak Corona virüsü dönemi bitmedi. Pandemi bir maraton ve önümüzdeki yıl belirleyici olacak" dedi, AB içinde ve dünyada aşı kampanyalarının daha da hızlandırılamsı gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, AB'nin 2022'nin ortasına kadar, yoksul ülkelere, bugüne kadar verilen 250 milyon doz aşının yanısıra 200 milyon ek doz Covid aşısı bağışlayacağını duyurdu. Bu bağış, daha önce vadedilen 250 milyon doza ilave olarak yapılacak. Komisyon Başkanı, bunun "hem dayanışmaya hem de küresel sağlığa yapılan bir yatırım" olduğunu dile getirdi.

Bütçe tasarruflarını düzenleyen İstikrar Paktı'nı geri getirme planı

Von der Leyen, AB'nin son finansal krizden de dersler çıkardığını ve aynı hataları tekrarlamayacağını belirterek, krizin başlangıcında geçici olarak devre dışı bırakılan bütçe tasarruflarını düzenleyen İstikrar Paktı'nı 2023'ün başlarında eski haline getirmeyi planladıklarını belirtti. AB ülkelerine ekonomik yardım amaçlı oluşturulan "Next Generation EU" hibe programı ile AB içinde 19 ekonominin bu yıl pandemiden önceki seviyesine ulaşacağını bildirdi. Von der Leyen, bu yardımların Yeşil Anlaşma ve ve dijital bilgi alanında yatırılması gerektiğini dile getirdi. Alman politikacı, Avrupa'nın kendi dijital bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Salgın sırasında çok fazla kadının korku içinde yaşamış olması gerektiğini" söyleyen Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun yıl sonuna kadar kadına yönelik şiddete karşı bir da yasa önereceğini kaydetti.

Von der Leyen, iklim değişikliği ile mücadelede Yeşil Anlaşma ile 2030 yılına kadar karbondioksit salınımını yüzde 55 oranında azaltma sözünü yasalaştıran en büyük ekonominin AB olduğunu dile getirdi.

Macron ile savunma konferansı

Afganistan'daki durumu değerlendiren Von der Leyen, AB'nin Afgan halkı için 100 milyon Euro ek insani yardım yapacağını kaydetti. Afganistan tecrübesinden çıkarılması gereken dersleri de gündeme getiren Alman politikacı, AB içinde tartışılan "5 bin kişilik bir AB operasyonel savunma gücü" önerisini desteklediğini söyledi ve "Bir Avrupa savunma birliğine ihtiyacımız var" dedi.

Von der Leyen, 2022 yılının ilk bölümünde dönem başkanlığını devralacak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir Savunma Konferansı düzenleyeceklerini de açıkladı. Von der Leyen, "Avrupa'nın kendini siber saldırılara karşı savunmak, NATO ve BM'nin olmadığı yerde hareket etmek ve krizleri zamanında yönetmek için vites yükseltme zamanı geldi" diye konuştu.

AB'nin sahip olduğu mekanizmaları kullanmamasından şikayet eden Von der Leyen, "Dünyanın en gelişmiş kuvvetlerine sahip olabilirsiniz, ancak bunları kullanmaya hazır değilseniz, ne işe yarar ki?" diyerek bu güçlerin atıl kalmasını eleştirdi.

Avrupa ordusu ve Yeşil Anlaşma'da görüş ayrılığı

Ancak Von der Leyen'in ardından söz alan çok sayıda parlamenter, Avrupa savunması ve Yeşil Anlaşma ile getirilecek yeni vergiler konusunda sert eleştirilerde bulundu. AP'nin en büyük Grubu PPE Başkanı Alman Manfred Weber, "Hiçbir kıta bu kadar kaliteki bir aşı üretemedi, hiçbir kıta bu kadar dayanışma sergilememedi. Avrupa ile gurur duyabiliriz. Krizden daha güçlü çıkmaktayız, bu kesin. Ama istihdam yaratmalıyız, çok sayıda insan işsiz kaldı. Avrupa yaşam biçimini savunmalıyız. Yeşil Anlaşma gibi İstihdam Anlaşması kurmalıyız. Aşı için yaptığımızı, iklim için de yapabilriz. Hep birlikte güçlü bir şekilde hareket edebiliriz" dedi.

Liberallerin oluşturduğu "Renew Europe" grubu başkanı Dacian Cioloş ise Von der Leyen'i sert eleştirerek, "Bizimle çalışıp Avrupa'yı ilerleteceğinize, Konsey ile diplomasi yapıyorsunuz" dedi. Yeşiller Verts/ALE grubu sözcüsü Phlippe Lamberts, "Kabil düşmeden bir hafta önce, benim ülkemin de içinde olduğu bir grupla Afgan göçmenleri geri gönderme kararı aldınız. Utanç verici bir karar. Afganistan'da da pandemide de sorunları önceden yönetmediniz, hep geriden izlediniz" eleştirisini getirdi.

"Kimlik ve Demokrasi Grubu" sözcüsü Alman palamenter Jörg Meuthen de, "Dünyayı kurtarmak istiyorsun değil mi Bayan Von der Leyen. Burada bize havada uçan bir dünyayı kurtarma hayali aktardınız. Ama Avrupa halkı sizin gibi düşünmüyor. Sadece paralarını kendileri için kullanmak ve biraz huzur istiyorlar. Siz burada solun sözcülüğünü yapıyorsunuz. AB tek başına dünyayı kurtarmak istiyor öyle mi? AB halkı bunun faturasını ödemek istemiyor. Aynı anda gaz emisyonlarını indirip yoksullukla mücadele edemezsiniz. Bütün bunları finanse edemezsiniz. Anıtsal bir hata yapıyorsunuz. AB'yi kurtarıcı gibi göstermek istiyorsunuz. Ama AB, çok hasta bir adam ve hızla tedavi edilmeli" ifadelerini kullandı.

Reformist Muhafazakar Grup sözcüsü Raffaele Fitto da, "Pandeminin başında daha egoist davranıldı. Salgına verilen yanıt çok yavaştı. Bütün bu söylediklerinizi yapma gücünüz var mı? AB'nin sınırları neler, bunları anlamak lazım. Grubumuz sloganların ötesinde herkese saygı duyan ciddi önerilere destek vermeye hazır" diye konuştu.

Sol Grup sözcüsü Martin Schirdewan de, "Komisyon ne zaman aşı ruhsatlarını serbest bırakıp yoksulların da aşıya ulaşmalarını sağlayacak? Avrupa'nın en zengin 10 kişisi, pandemi boyunca varlıklarını 100 milyar Euro arttırdı. Pandeminin sonuçlarını yeniden emeklilerin ve gençlerin ödemesini istemiyoruz. Vergi adaleti gelmeli ve uluslararası şirketler vergilendirilmeli. Avrupa ordusuna yatıracağınız paraları yoksullukla mücdeleye yatırsanız, daha güvenli bir dünya kurarsınız. Afganistan'daki yenilgi bunu bize öğretmedi mi ?" dedi.

