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AB Komisyonu Başkanı Buça'yı ziyaret etti

08.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Komisyonu Başkanı, katliama sahne olan Buça kentinde Ukrayna'ya destek mesajı vererek, "Burada Putin'in ordusunun zalim yüzünü, insanlığımızın parça parça edilişini gördük" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Buça'yı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sembolik önem taşıyan Ukrayna ziyaretinde geçen hafta çok sayıda sivil cesedin bulunduğu Buça kentine gitti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile birlikte on saati aşan tren yolculuğu sonrası Buça'ya varan von der Leyen, katliamdan Rusya'yı sorumlu tutarak "Putin'in ordusunun zalim yüzünü, kenti işgal ederken sergilediği vurdumduymazlığını ve soğuk kalpliliğini gördük. Burada, Buça'da insanlığımızın nasıl paramparça edildiğini gördük. Tüm dünya Buça ile birlikte yas tutuyor" ifadelerini kullandı.

Başkent Kiev yakınındaki Buça'dan Rus askerlerinin çekilmesi sonrasında geçen hafta çok sayıda sivilin cesedine rastlanmış, Ukrayna hükümeti ve Batılı ülkeler katliamdan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova, suçlamaları reddederek görüntü ve fotoğrafların sahte olduğunu, Ukrayna'nın sahnelediği bir propaganda ile karşı karşıya bulunulduğunu savunmuştu.

"YENİDEN İMAR İÇİN YARDIMA HAZIRIZ"

Ziyaretinin "cesur Ukraynalılara açık bir destek işareti" olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı, Ukraynalıların yanında olduklarını ve mümkün olan her tür desteğin verileceğini kaydetti. Ukraynalıların ortak değerler ve otokrasiye karşı demokrasinin kazanması için mücadele verdiğini belirten von der Leyen, ülkenin acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Savaş sonrası döneme yönelik işaretler de veren AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna'nın savaştan demokratik bir ülke olarak çıkması gerektiğini, ülkenin yeniden inşası ve reformlar için diğer bağışçılarla birlikte bu süreçte yardıma hazır olduklarını vurguladı.

AB TEMSİLCİLİĞİ YENİDEN AÇILIYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josepp Borrell de AB Büyükelçisi Matti Maasikos'un kendileriyle birlikte Kiev'e geldiğine işaret ederek, savaşın patlak vermesiyle kapatılan ve personeli tamamen tahliye edilen AB Temsilciliğinin küçük bir ekiple Kiev'deki faaliyetlerine yeniden başlayacağını bildirdi.

Borrell, "Seyahatimiz ve Büyükelçinin geri dönüşü Ukrayna'nın var olduğunun, bir başkenti ve hükümeti olduğunun göstergesidir" dedi. Ülkenin hala Ukraynalıların kontrolünde olduğunu belirten Borrell, Buça ve diğer bölgelerdeki savaş suçlarının araştırılması için 7,5 milyon euro kaynak tahsis edeceklerini açıkladı.

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