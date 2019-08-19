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AB Komisyonu Başkanı Juncker, G7 Zirvesi'ne katılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Safra kesesi ameliyatı geçiren AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde bulunamayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bugün geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir süre seyahat edemeyeceği için Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, günlük basın toplantısında, 64 yaşındaki Juncker'in sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Juncker'in ameliyatının iyi geçtiğini aktaran Bertaud, doktorunun bir süreliğine seyahat etmesini yasakladığını, bu nedenle Komisyon Başkanının 24 Ağustos'ta Fransa'da gerçekleşecek G7 Zirvesi'ne katılamayacağını ifade etti.

Zirveye AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın katılacağını belirten Bertaud, Juncker'in gerekli ayarlamalar için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini kaydetti.

Avusturya'da tatilde olan Juncker, ameliyat nedeniyle tatilini yarıda keserek, ülkesi Lüksemburg'a dönmüştü.

AB'nin yürütme organının başında bulunan Juncker'in görev süresi 5 ay sonra dolacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB ameliyat G7 zirvesi Juncker

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