AB Komisyonu Başkanı Juncker, safra kesesi ameliyatı olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Avusturya’daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg’a geldiği açıklandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı tatilini yarıda keserek Lüksemburg’a geldi. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada Juncker’ın acil bir ameliyat geçireceği bildirildi. Yapılan resmi açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı Avusturya’daki tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. Acil bir Kolesistektomi operasyonu(safra kesesinin cerrahi bir operasyonlar çıkarılması operasyonu) geçirmek için Lüksemburg’a döndü” denildi.

