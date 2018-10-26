TUNUS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Tunus yönetimine, ekonomik reformlara devam etmeleri çağrısı yaptı.

Juncker, başkent Tunus'taki Bardo Müzesi'nde Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bazı bakanlar ile Meclis Başkanı Muhammed en-Nasır'ın da katıldığı toplantıda Juncker, Tunus'un tamamlaması gereken bazı reformlar olduğunu söyledi.

Tunus'un yaptığı reformların "zor" olduğunu dile getiren Juncker, "Pek çok fedakarlık gerektiren reform sürecine devam etmesi için Tunus'u destekliyoruz. Bunlar, ülkeyi daha istikrarlı hale getirecek zorunlu reformlar." dedi.

Juncker, AB ve Avrupa mali kurumlarının, bu reformların gerçekleştirilmesi için Tunus'a destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Juncker arasında Kartaca'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen toplantının ardından dün AB ile 270 milyon avroluk 4 finans anlaşması imzalanmıştı.

AB geçen ocak ayında, Tunus'u vergi cennetleri "kara listesinden" çıkarıp "gri listeye" almıştı.

