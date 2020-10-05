HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Komisyonu Başkanı karantinada

AB Komisyonu Başkanı karantinada

05.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs taşıyıcısı bir kişiyle teması sonrası kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açıklamasında geçen hafta salı günü yapılan bir toplantıya koronavirüs ile enfekte olan bir kişinin katıldığını dün öğrendiğini ve kurallar gereği kendisini karantinaya aldığını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı, karantinasını yarın sabaha kadar sürdüreceğini açıkladı. Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Perşembe günü koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığını, bugün yeniden test yaptıracağını söyledi.

Koronavirüs Avrupa'da yayılıyor

İngiltere'de koronavrüs vaka sayısı 500 bin, Almanya'da 300 bin eşiğini aşarken, Paris'te de rekor seviyeye ulaşan vaka sayısı nedeniyle en yüksek alarm seviyesine geçildi. Önlem doğrultusunda Paris'te kafe ve barlar iki hafta süreyle kapalı kalacak.

AFP/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Dedem Ali Kemal de çapkındıİngiltere Başbakanı Boris Johnson: Dedem Ali Kemal de çapkındı
İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı! İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı!
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
ABD'de bir kişi, ölen eşi adına oy pusulası isteyince gözaltına alındı
Ölen eşi adına oy pusulası isteyince gözaltına alındı!
Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü!
Dünyaca ünlü modacı koronavirüsten öldü!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Dedem Ali Kemal de çapkındı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Dedem Ali Kemal de çapkındı
Japonya'da kabine üyesine ustura ile mesaj
Kabine üyesine ustura ile 'öl' mesajı!
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.