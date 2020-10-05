AB Komisyonu Başkanı karantinada

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açıklamasında geçen hafta salı günü yapılan bir toplantıya koronavirüs ile enfekte olan bir kişinin katıldığını dün öğrendiğini ve kurallar gereği kendisini karantinaya aldığını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı, karantinasını yarın sabaha kadar sürdüreceğini açıkladı. Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Perşembe günü koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığını, bugün yeniden test yaptıracağını söyledi.

Koronavirüs Avrupa'da yayılıyor

İngiltere'de koronavrüs vaka sayısı 500 bin, Almanya'da 300 bin eşiğini aşarken, Paris'te de rekor seviyeye ulaşan vaka sayısı nedeniyle en yüksek alarm seviyesine geçildi. Önlem doğrultusunda Paris'te kafe ve barlar iki hafta süreyle kapalı kalacak.

AFP/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

