AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

AB Komisyonunun çalışmaları ve gelecek bir yıl için önceliklerinin anlatıldığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Von Der Leyen Türkiye ile ilgiliyse net bir yanıt vermekten çekindi.

Euronews Türkçe'ye konuşan Von Der Leyen "Doğu Akdeniz krizi ile ilgili Türkiye'ye yönelik benzer bir tutumunuz yok, sizce Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı mı? Göçmen anlaşmasının tehlikeye girmesinden çekiniyor musunuz?" sorusuna Von Der Leyen şu yanıtı verdi:

"AB üyesi ülkelerimizin Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile egemenlikleri söz konusu olduğunda tam dayanışma içinde olduğunu çok net ifade ettim. Şu an arka planda görüşmeler sürüyor ki bu olumlu bir gelişme zira sürdürülebilir bir çözüm ancak diyaloğun yeniden sağlanmasıyla ve bu konunun masaya yatırılmasıyla mümkün."

Von der Leyen, "Yaptırımlar yine de gündemde mi?" sorusunu ise "Bugün bu mesele konuşulmadı" diyerek yanıtladı.

AB Komisyonu Başkanı, görevdeki ilk Birliğin Durumu konuşmasında da, "Türkiye önemli bir komşu ülke ve bu hep böyle olacak. Coğrafi olarak yakınız ancak aramızdaki mesafe giderek büyüyor" demişti.

