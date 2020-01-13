AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yemin etti

Von der Leyen, Avrupa antlaşmalarına uyacağının sözünü verdi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göreve geldikten altı hafta sonra Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nda yemin etti.

Başkan von der Leyen ile Komisyon'un 26 üyesi resmi yemin töreninde AB antlaşmalarına, Temel Haklar Şartı'na saygı göstermeyi, aynı zamanda kamu yararına hareket etmeyi ve kimseden talimat almayacaklarını taahhüt ettiler.

Von der Leyen yemin töreninde yaptığı konuşmada, dünyadaki hiçbir yerin Avrupa Birliği'nde olduğu kadar şaşırtıcı hak ve özgürlüklere sahip olmadığını vurguladı.

Temel Haklar Şartı, Avrupa halkları arasında daha yakın bir birlik oluşturmak için ortak değerlere dayalı barışçı bir geleceği paylaşmayı hedefliyor.

Her üyenin kendi dilinde ettiği yemin, Komisyon üyelerinin ulusal hükümetlerden bağımsız olarak çalışacaklarına dair bir güvence özelliği taşıyor.

Almanya'nın eski savunma bakanı olan Hristiyan Demokrat politikacı Ursula von der Leyen, 1 Aralık'ta Jean-Claude Juncker'den Komisyon başkanlığı görevini devralmıştı.

Von der Leyen, iklim koruma ve yatırım planlarıyla ilgili kamuoyunu yarın ayrıntılı olarak bilgilendirecek.

dpa/TY,HS

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