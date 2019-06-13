HABER

AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çekya'dan oluşan Vişegrad Grubu ülkeleri, AB zirvesindeki yöneticileri belirlemek için yapılacak seçimlerde ortak hareket etme kararı aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4 - Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı.

Macaristan Başbakanlık Basın Ofisi Müdürü Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geldiğini belirtti.

V4 ülkeleri arasındaki iş birliğinin Avrupa'nın geleceğinde önemli bir rol oynadığını aktaran Havasi, ''Başbakanlar, perşembe günkü toplantıda gelecek hafta düzenlenecek olan AB zirvesinde hem yönetici hem de diğer konularda V4 ülkelerinin ortak duruş sergilemesi konusunda fikir birliğine vardı.'' diye konuştu.

Havasi ayrıca, AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde V4 ülkelerinin, gerekli tecrübeye sahip, hem Orta Avrupa halklarına hem de V4 iş birliğine saygılı adayları destekleyeceğini söyledi.

PARTNERUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürünUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürün
Ekrem İmamoğlu Esenler'de miting düzenlediEkrem İmamoğlu Esenler'de miting düzenledi
Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldıSele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Haziran 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

22 buçuk milyon TL bir kişiye çıktı!

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Bakanlıktan "Türkiye’nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama

MSB o haberleri yalanladı!

Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı

Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.