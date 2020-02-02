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AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:55 | Son Güncelleme

Geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından özel eğitimli polis köpeğine koklatıldıktan sonra açılan çanta boş çıktı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Brüksel'de, Shuman Meydanı'ndaki AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.

Alandaki kalabalığı dağıtan polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak sokağı geçişlere kapattı.
Kısa sürede olay yerine gelen özel eğitimli polis köpeği, şüpheli çantayı kokladıktan sonra polis çantayı açtı.

Açılan çanta boş çıkarken, polis güvenlik önlemlerini kaldırdı, sokağı tekrar yaya ve trafik geçişine açtı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonu duvarında şüpheli çanta

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