AB Komisyonu BioNTech aşısını onayladı

Aşılamalara 27 Aralık'ta başlanacak.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı basın açıklamasında "Bugün Covid-19 ile mücadelemize önemli bir bölüm ekledik. Avrupa vatandaşları için ilk Covid-19 aşısının erişilebilir olmasına karar verdik. BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen aşıya koşullu piyasa onayı verdik” diyerek Avrupa İlaç Dairesi (EMA)'nin bu aşıyı derinlemesine incelediğini ve koronavirüse karşı "güvenli ve etkili” olduğuna kanaat getirdiğini belirtti.

Von der Leyen bu değerlendirmeye istinaden Avrupa Birliği pazarı için aşıyı onayladıklarını açıkladı. Belçika'daki üretim merkezinden aşıların önümüzdeki günlerde gönderileceğini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı, aşıyı üye ülkeler için aynı anda, aynı şartlarda erişilebilir yapacaklarına söz verdiklerini hatırlattı. Von der Leyen, aşılamanın 27-28 ve 29 Aralık'ta aynı anda başlayacağını kaydetti.

Von der Leyen diğer aşıların da güvenli olduklarının kanıtlanması halinde onaylanacağını belirtti.

Amsterdam merkezli Avrupa İlaç Dairesi (EMA) de bugün koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıya onay verdiğini duyurmuştu.