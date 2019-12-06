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AB Komisyonu heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Levent Gök, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile beraberindeki heyet ile görüştü - Gök: - "Türk halkı ve Türkiye'deki siyasi partiler, AB ile ilişkilere önem vermektedir ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda mutabakat bulunmaktadır" - "Göç, Türkiye'nin en önemli sorunlarındandır. Türkiye 4 milyonu aşkın mülteciyi ağırlamaktadır"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Türk halkının ve Türkiye'deki siyasi partilerin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere önem verdiğini ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda mutabakat bulunduğunu belirtti.

Gök, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Stratejik önemi bulunan Türkiye'nin, 82 milyon nüfusuyla çağdaş uygarlığı temel alan, laik bir cumhuriyet olduğunu belirten Gök, "Türk halkı ve Türkiye'deki bütün siyasi partiler, Avrupa Birliği ile ilişkilere önem vermektedir ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda mutabakat bulunmaktadır." dedi.

Türkiye'nin, gelişmesini sürdürürken önemli sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Gök, "Göç, Türkiye'nin en önemli sorunlarındandır. Türkiye 4 milyonu aşkın mülteciyi ağırlamaktadır. Nüfusumuzun yüzde 5'inden fazlası mülteci olarak ülkemizde yaşamaktadır. Mülteciler konusunda dünyada başka hiçbir ülkede böylesine nüfus yoğunluğu bulunmamaktadır." diye konuştu.

- "Teşekkür etme isteğimizi gösteren bir ziyaret"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göreve daha yeni başladığını, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmelerinin tesadüf olmadığını belirtti.

Schinas, "Bu, size göçle ilgili sorunların üstesinden gelmek için yaptığınız çalışmalar ve bizim de yardımımızla 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki çalışmalarınız için teşekkür etme isteğimizi gösteren bir ziyaret." dedi.

Görüşmede, bu alanda iş birliğinin nasıl devam ettirileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını ifade eden Schinas, "TBMM'ye ilk gelişim değil, daha önce birçok kez ziyaret etme fırsatı buldum. Burada her zaman çok keyifli ve yapıcı görüşmelerim oldu." diye konuştu.

- "Türkiye dünyada önemli bir aktör"

AB Komisyonu İçişleri Komiseri Ylva Johansson, "Türkiye dünyada önemli bir aktör, aynı zamanda komşumuz olarak da çok önemli. Komşumuz olması ilişkilerimizi daha da önemli hale getiriyor." dedi.

Türkiye ile birçok alanda iş birliği yaptıklarını ancak özellikle Türkiye'nin büyük sorumluluk aldığı göç alanında yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Johansson, "Türkiye, gösterdiği büyük dayanışma için yani 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı için gerçekten teşekkürü ve takdiri hak ediyor. AB-Türkiye bildirisi bağlamında birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Necip Fazıl Kurt, TBMM Başkanı Başmüşaviri Hüseyin Özdemir ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ülkü Kocaefe de hazır bulundu.

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