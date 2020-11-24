AB Komisyonu Moderna ile anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yeterli dozda aşı sevkiyatı yapılmasını güvence altına almak isteyen AB Komisyonu, koronavirüs aşı adayının yüzde 95 dolayında koruma sağladığını açıklayan ABD'li ilaç şirketi Moderna ile anlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada 160 milyon doz dolayında aşının AB üyesi ülkelere sevkiyatı konusunda Moderna ile çerçeve anlaşması sağlandığını duyurdu. Anlaşmanın çarşamba günü imzalanması bekleniyor. Böylece AB Komisyonu, şu ana kadar aşı adaylarının koronavirüse karşı koruma sağladığını açıklayan üç şirket olan Moderna, Biontech/Pfizer ve Astrazeneca ile aşı sevkiyatı için anlaşmaya varmış oldu.

Ağustos ayında Moderna ile 80 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda müzakerelere başlanmış ve 80 milyon doz aşının sevkiyatı opsiyonu ise açık bırakılmıştı. Moderna, geçen hafta koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayının yüzde 95 dolayında koruma sağlandığını duyurmuştu. Moderna'nın aşı adayı, şu ana kadar klinik deneyler sonucu koronavirüse karşı koruma sağladığı açıklanan üç aşı adayından en yüksek koruma oranına sahip olanı.