HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

23.12.2020 20:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, 2021 yılında Türkiye’deki mültecileri desteklemek için yürütülen projelere 485 milyon euro (4 milyar 500 bin TL) fon sağlayacağı açıklandı.

Avrupa Birliği Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’deki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılanması ve mülteci çocukların eğitimleri için fon sağlayan iki programın genişletildiği belirtildi.

Söz konusu programlar kapsamında Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik 2021 yılı içerisinde 485 milyon euro fon sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, sağlanacak fonla birlikte 1,8 milyon mültecinin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve 700 binden fazla çocuğun da eğitimine destek sağlanacağı bildirildi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha bulunduİngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha bulundu
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini geçti

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini geçti

İsrail'de koronavirüsün daha bulaşıcı yeni türü saptandı

İsrail'de koronavirüsün daha bulaşıcı yeni türü saptandı

İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha bulundu

İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha bulundu

Arjantinli dünya güzeli Norma Cappagli otobüsün altında kalarak can verdi

Arjantinli dünya güzeli otobüsün altında kalarak can verdi

ABD’den Esad ve ailesine yaptırım kararı

ABD’den Esad ve ailesine yaptırım kararı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı ama daha tehlikeli olduğuna dair kanıt yok

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.