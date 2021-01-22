AB Komisyonu: Türkiye'den güvenilir jestler bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel temasları bugün de devam ediyor.

Çavuşoğlu AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile temaslarının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye AB Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de katıldı.

Von der Leyen görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek "Diyalog çok büyük önem taşıyor. Ancak aynı zamanda uygulamada inandırıcı ve güvenilir jestler bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu dün Josep Borrell ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ankara'nın AB ile yeni bir sayfa açma isteğini bir kez daha dile getirmiş, pozitif gündem oluşturulurken karşılıklı somut adımların da atılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentileri arasında AB'ye katılım sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesini, 18 Mart 2016 tarihli mülteci mutabakatının tüm unsurlarıyla güncellenmesini, düzensiz göç ve terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılmasını saymıştı.