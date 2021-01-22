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AB Komisyonu: Türkiye'den güvenilir jestler bekliyoruz

22.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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AB Komisyonu: Türkiye'den güvenilir jestler bekliyoruz

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ankara'dan güvenilir ve inandırıcı jestler beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel temasları bugün de devam ediyor.

Çavuşoğlu AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile temaslarının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye AB Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de katıldı.

Von der Leyen görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek "Diyalog çok büyük önem taşıyor. Ancak aynı zamanda uygulamada inandırıcı ve güvenilir jestler bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu dün Josep Borrell ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ankara'nın AB ile yeni bir sayfa açma isteğini bir kez daha dile getirmiş, pozitif gündem oluşturulurken karşılıklı somut adımların da atılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentileri arasında AB'ye katılım sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesini, 18 Mart 2016 tarihli mülteci mutabakatının tüm unsurlarıyla güncellenmesini, düzensiz göç ve terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılmasını saymıştı.

Borrell de ilişkilerde olumlu bir hava yakalandığını, Türkiye’deki gelişmelerden duydukları endişenin ise sürdüğünü vurgulamıştı. Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını, Kıbrıs'ta da BM çerçevesindeki çözüm müzakerelerinin en kısa zamanda başlamasını umut ettiklerini söylemişti. Borrell, "Doğu Akdeniz'de gerilimin sürdürülebilir bir şekilde düşürülmesi "en güçlü beklentimiz" demişti.

NATO'DA REFORM PLANLARI

Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapacağı görüşmede ise Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki yapısal reform planlarının da önemli yer tutması bekleniyor. NATO-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vetonun zorlaştırılması gibi Türkiye açısından tartışmalı planlar içeren taslakla ilgili resmi istişare süreci Aralık ayı başında başlatılmıştı.

Taslaktaki öneriler arasında, NATO üyesi olmayan AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi de yer alıyor. Ancak Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de kapsayacağı için bu maddeye sıcak bakmıyor. NATO-AB yakınlaşmasına AB'den ayrılan Britanya'nın da sıcak bakmadığı belirtiliyor.

NATO gündemindeki taslakta üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesinin zorlaştırılması da yer alıyor. Ancak bu maddenin de Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'ın da direnişiyle karşılaşması bekleniyor.

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