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AB Komisyonu Üyesi Hahn'dan Gürcistan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "Zorluklar her zaman var ama diğer ülkelere göre Gürcistan kendi vazifelerini başarılı bir şekilde yerine getiriyor, memnuniyetsizlik için bir sebep yok"

TİFLİS (AA) - Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinde Gürcistan'ın sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tiflis'e gelen Hahn'ı Dışişleri Bakanlığında kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Zalkaliani ve Hahn ortak basın toplantısı düzenledi.

Zalkaliani, Gürcistan'a verdiği destek için Hahn'a teşekkür ederek, Tiflis ziyaretinin AB'nin Gürcistan'a verdiği desteğin bir örneği olduğunu söyledi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'da insan hakları ihlalleri gibi birçok mesele üzerinde Hahn ile konuştuklarını belirten Zalkaliani, AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin önemini vurguladı.

Hahn ise Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecini somut bir şekilde desteklediklerini dile getirdi.

AB ile entegrasyon süreci içinde bulunan her ülke gibi Gürcistan'ın da bu süreç içinde bazı sıkıntılar yaşadığını savunan Hahn, "Zorluklar her zaman var ama diğer ülkelere göre Gürcistan kendi vazifelerini başarılı bir şekilde yerine getiriyor, memnuniyetsizlik için bir sebep yok." şeklinde konuştu.

Hahn 2 günlük ziyaret kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Marvelaşvili ve Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile de bir araya gelecek.

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Johannes Hahn Gürcistan'da

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