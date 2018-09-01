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AB Komisyonu Üyesi Hahn'dan Sırbistan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "Sırbistan, kendi geleceği için seçtiği AB yolunda bizim de desteğimizle emin adımlarla ilerliyor"

NOVİ SAD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Sırbistan'ın AB üyelik sürecine ilişkin, "Sırbistan, kendi geleceği için seçtiği AB yolunda bizim de desteğimizle emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Hahn, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Novi Sad şehrinde inşa edilen ve AB'nin yaklaşık 30 milyon avro değerinde mali destek sağladığı Zezeljev Köprüsü'nün açılışına katıldı.

Köprünün açılış töreninde konuşan Hahn, söz konusu köprünün Sırbistan'ın Avrupa entegrasyonu sürecinin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Entegrasyon insanlar arasında, geçmişle gelecek arasında köprü inşa etmektir. Bu köprü, Tuna Nehri'nin iki kıyısını birbirine bağlamakla kalmayıp, sizleri Avrupa'daki komşularınızla, Avrupa ailesiyle buluşturuyor." diye konuştu.

Hahn, Zezeljev Köprüsü'nün, Sırbistan'ın AB geleceğinin bir sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bugün ortak projemizi gerçekleştirirken omuz omuzayız. Sırbistan, kendi geleceği için seçtiği AB yolunda bizim de desteğimizle emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Sırbistan'a mali destek sağladığını anımsatan Hahn, "Bundan dolayı gurur duyuyorum. Desteğimizin sebebi, sizi kendimize yaklaştırmak, bir an önce ailemize katılmanızı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Vucic de AB'nin, NATO'nun 1999'daki bombardımanı sonucu yıkılan köprünün onarım projesini desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vucic, söz konusu köprüden iki ders çıkarılabileceğini vurgulayarak, "Bu muhteşem köprü, kötü bir politikanın en sağlam betonu bile yıkabileceğinin kanıtıdır. Aynı zamanda kötülüklerin, özveri, sorumluluk ve iyi bir politika ile bertaraf edilebileceğinin de kanıtıdır." diye konuştu.

- "Yapılacak her anlaşma, Batı Balkanlar'a barış ve istikrar getirmeli"

Hahn, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sırbistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hahn ile Brnabic'in bölgede istikrarın sağlanması için komşu ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Sırbistan'ın, Kosova ile AB ara buluculuğundaki diyaloğu devam ettirmeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Brüksel Antlaşması'nın en önemli hükümlerinden biri olan "Sırp Belediyeler Birliği'nin" kurulmasının, diyaloğun geleceği bakımından elzem olduğuna işaret edildi.

Hahn, Sırbistan ile Kosova arasında yapılacak her anlaşmanın, Batı Balkanlar'a barış ve istikrar getirmesi gerektiğini kaydetti.

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