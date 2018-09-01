AB Komisyonu Üyesi Hahn'dan Sırbistan'a ziyaret

NOVİ SAD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Sırbistan'ın AB üyelik sürecine ilişkin, "Sırbistan, kendi geleceği için seçtiği AB yolunda bizim de desteğimizle emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Hahn, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Novi Sad şehrinde inşa edilen ve AB'nin yaklaşık 30 milyon avro değerinde mali destek sağladığı Zezeljev Köprüsü'nün açılışına katıldı.

Köprünün açılış töreninde konuşan Hahn, söz konusu köprünün Sırbistan'ın Avrupa entegrasyonu sürecinin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Entegrasyon insanlar arasında, geçmişle gelecek arasında köprü inşa etmektir. Bu köprü, Tuna Nehri'nin iki kıyısını birbirine bağlamakla kalmayıp, sizleri Avrupa'daki komşularınızla, Avrupa ailesiyle buluşturuyor." diye konuştu.

Hahn, Zezeljev Köprüsü'nün, Sırbistan'ın AB geleceğinin bir sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bugün ortak projemizi gerçekleştirirken omuz omuzayız. Sırbistan, kendi geleceği için seçtiği AB yolunda bizim de desteğimizle emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.