Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Pierre Moscovici'nin İtalya’ya yönelik açıklamalarına ilişkin, "AB Komisyonu üyesi, üye ülkelere yönelik saldırgan bir dil kullanmamalı. Bir İtalyan olarak söylüyorum ki ülkemizde diktatörler yok." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, Moscovici'nin Avrupalı popülistlerin yükselişini 1930'lu yıllara benzeterek, "Ortada kesinlikle bir Hitler olmadığı ama belki 'küçük' (faşist Benito Mussolini) Mussoliniler olduğu" şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Tajani, "İtalya'da diktatör yok. Komisyon üyesi Moscovici'nin sözlerine katılmıyorum. AB Komisyonu üyesi, üye ülkelere yönelik saldırgan bir dil kullanmamalı. Bir İtalyan olarak söylüyorum ki ülkemizde diktatörler yok." ifadelerini kullandı.

- "İtalya'yı aşağılamadan önce ağzını yıkamalı"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Moscovici’nin İtalya’yı aşağılamadan önce “ağzını yıkaması” gerektiğini söyledi.