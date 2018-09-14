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AB Komisyonu üyesi Moscovici'ye "Mussolini" tepkisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

AP Başkanı Antonio Tajani: - "(Pierre Moscovici'nin 'Avrupa'da küçük Mussoliniler olduğu' açıklamasına ilişkin) AB Komisyonu üyesi, üye ülkelere yönelik saldırgan bir dil kullanmamalı. Bir İtalyan olarak söylüyorum ki ülkemizde diktatörler yok" - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "İtalya'yı, İtalyanları ve onların yasal hükümetini aşağılamadan önce ağzını yıkasın"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Pierre Moscovici'nin İtalya’ya yönelik açıklamalarına ilişkin, "AB Komisyonu üyesi, üye ülkelere yönelik saldırgan bir dil kullanmamalı. Bir İtalyan olarak söylüyorum ki ülkemizde diktatörler yok." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, Moscovici'nin Avrupalı popülistlerin yükselişini 1930'lu yıllara benzeterek, "Ortada kesinlikle bir Hitler olmadığı ama belki 'küçük' (faşist Benito Mussolini) Mussoliniler olduğu" şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Tajani, "İtalya'da diktatör yok. Komisyon üyesi Moscovici'nin sözlerine katılmıyorum. AB Komisyonu üyesi, üye ülkelere yönelik saldırgan bir dil kullanmamalı. Bir İtalyan olarak söylüyorum ki ülkemizde diktatörler yok." ifadelerini kullandı.

- "İtalya'yı aşağılamadan önce ağzını yıkamalı"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Moscovici’nin İtalya’yı aşağılamadan önce “ağzını yıkaması” gerektiğini söyledi.

Salvini, "Ventimiglia'da göçmenleri geri iten, Libya'yı bombalayan ve Avrupa parametrelerini bozan Fransa'sını kınamak yerine İtalya'ya saldırıyor ve Avrupa'da dolaşan çok sayıda küçük Mussolini olduğu konusunda boş boş konuşuyor. İtalya'yı, İtalyanları ve onların yasal hükümetini aşağılamadan önce ağzını yıkasın." diye konuştu.

Salvini'nin partisi aşırı sağcı Lig ile beraber hükümetin ortağı olan sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri İtalya Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da Moscovici'yi sert sözlerle eleştirmişti.

Di Maio, "Bazı Avrupa Komisyonu üyelerinin tavrı kabul edilemez, gerçekten tahammül edilemez. İtalya'da birçok küçük Mussolini olduğunu söyleme cüretini buluyorlar, buna cesaret edemezler." ifadelerini kullanmıştı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini Mussolini tepki

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