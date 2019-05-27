AB Komisyonu, yüksek kamu borcu olan ülkelere ceza verebilir

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, başta İtalya ve Belçika olmak üzere bazı AB ülkelerine yüksek kamu borçlarından dolayı para cezası vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Avrupa'daki basın yayın organlarından yer alan haberlerde, AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borçları nedeniyle açıklama isteyeceği bir mektubu bu hafta sonuna kadar İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine göndereceği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan haberde, Komisyon'un 2018'e ilişkin İtalya için borç ihlali prosedürünün işletilmesi önerisini getireceği ileri sürüldü. Haberde, İtalya'nın yüksek kamu borçlarından dolayı 3,5 milyar avroluk bir ceza ödeme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Öte yandan AB Komisyonu'nun göndereceği mektuptan bilgisi olduğunu açıklayan İtalya'da koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Komisyon'dan ülkemiz ekonomisiyle ilgili bir mektup gelmek üzere. Ben, İtalyanların bana ve hükümete, eski ve modası geçmiş parametreleri sakince tartışmak için yetki verdiğini düşünüyorum." dedi.