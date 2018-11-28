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AB Komisyonundan Afganistan'a finansal yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 01:39 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Afganistan'ın yeniden inşa edilmesi için 474 milyon avroluk yardım yapılacağını duyurdu

CENEVRE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Afganistan'ın yeniden inşa edilmesi için 474 milyon avroluk finansal yardım paketi taahhüdünde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Afganistan hükümetinin İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde birlikte düzenlediği Afganistan Konferansı'nda, AB Komisyonu ile Afganistan arasında finansal yardım paketi anlaşması imzalandı.

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Neven Mimica ile Afganistan Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kaumi'nin imzaladığı anlaşmaya göre, AB Komisyonu Afganistan'a 474 milyon avro tutarında finansal yardım sağlayacak.

Finansal yardımın, Afganistan'ın yeniden inşası, özel sektör reformları, sağlık, adalet, seçimler ile göç konusu ve ülkede yerinden edilenlere destek amacıyla sağlandığı belirtildi.

AB Komisyonu Üyesi Mimica, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "AB, ülkenin daha güçlü bir gelecek inşa etmesi için Afganistan ve halkıyla yan yana durmaktadır." ifadesini kullandı.

İmzalanan anlaşmaya göre, finansal yardım paketinin 311 milyon avrosu ülkenin yeniden inşasına, 31 milyon avrosu adalet sektörüne, 80 milyon avrosu sağlık ve beslenmeye, 15,5 milyon avrosu seçim sürecinin desteklenmesine, 37 milyon avrosu da da göç ve zorla yerinden edilenlere yönelik harcanacak.

Öte yandan, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, bugün konferansta yaptığı konuşmada yabancı şirketlere ülkesinde yatırım yapma çağrısında bulundu.

- ABD Taliban ile görüşmeyi reddetmedi

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells ise konferansa ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'ın ekonomik olarak gelişmesinin ülkede barışın sağlanmasına bağlı olduğunu söyledi. Wells, "Ama, bu barış anlaşmasının yakın olduğu anlamına gelmez fakat hepimizin şimdi başarı için planlamalara odaklanmamız gerektiği anlamına gelir.' ifadesini kullandı.

Wells, Afganistan hükümetinin ülkenin kalkınmasına yönelik reformlarda ciddi ilerlemeler kaydettiğini, bununla birlikte yapılması gereken daha çok iş olduğunu vurguladı.

Konferansı'nın, uluslararası topluma Taliban'a acilen masaya oturarak barış sürecine başlaması için bir çağrı fırsatı olduğunun altını çizen Wells, Afgan halkının çatışmalardan bıktığını ve artık barış istediğini ifade etti.

Wells, Taliban'ın barıştan bahsetmesine rağmen, şiddeti azaltmak yerine saldırılarını daha da yoğunlaştırdığını ifade etti.

ABD yönetiminin Taliban ile doğrudan görüşüp görüşmediği yönündeki ısrarlı sorulara ise Wells, Taliban'ın adını vermeden ABD'nin Afganistan'daki tüm taraflarla görüştüğünü belirtmekle yetindi.

Cenevre'deki konferansın ikinci ve son gününde 70'ten fazla ülkeden katılımcıların yer alacağı "Bakanlar Konferansı" düzenlenecek.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve BM Genel Sekreter'inin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto konferansın ardından basın toplantısı yapacak.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran temsil ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Konferansı Cenevre

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