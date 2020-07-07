AB Komisyonu‘ndan ekonomide tarihi çöküş beklentisi

Komisyon, sene sonu itibari ile Birlik ülkelerinde yüzde 8,3’lük ekonomik küçülme bekliyor.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin, Avrupa ekonomisini öngörülenden daha ağır etkilediğini belirtti. Daha önce açıkladığı 2020 yıl sonuna dair konjonktür tahminlerini revize eden Komisyon, AB ülkelerinde sene sonu itibari ile yüzde 8,3'lük bir küçülme yaşanmasının beklendiğini duyurdu. AB Komisyonu geçen Mayıs ayında açıkladığı tahmininde, "AB ülkelerinin benzeri görülmemiş bir ekonomik durgunluğa sürüklendiğini" ifade ederek küçülme beklentisini yüzde 7,7 olarak kamuoyu ile paylaşmıştı.

Komisyon'un tahminlerine göre Euro Bölgesi ülkelerindeki ekonomik küçülme ise yüzde 8,7 seviyesinde olacak. Söz konusu verilerle ilgili açıklamada, "Salgının yayılmasına karşı uygulanan tedbirlerin, sandığımızdan daha yavaş gevşetilmesi sebebi ile pandeminin bu yılki ekonomik faaliyetlere olan etkisi beklenenden daha güçlü olacak" ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu'na göre, koronavirüs salgınından diğer ülkelere oranla daha ağır etkilenen Fransa, İtalya ve İspanya'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) en az yüzde 10 azalacak. Komisyon'un Almanya ile ilgili tahmini ekonomik küçülme oranı ise yüzde 6,3.