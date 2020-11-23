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AB Komisyonu'ndan Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı

23.11.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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AB Komisyonu'ndan Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı

Fransa'da polis memurlarının fotoğraf ve görüntülerinin yayımlanmasına bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası öngören yasa tasarısı tepkilere yol açtı.

AB Komisyonu tasarıyla ilgili olarak Fransa'yı uyardı.AB Komisyonu, polislerin fotoğraf ve görüntülerinin yayımlanmasına ceza getiren yeni güvenlik yasasıyla ilgili basın özgürlüğü uyarısı yaptı. Komisyon sözcüsü, gazetecilerin "özgür ve güven içinde" çalışabilmeleri gerektiğini vurgulayarak Fransa'nın basın özgürlüğünü güvenceye alması uyarısında bulundu.

AB Komisyonu'nun adalet ve temel haklar birimi sözcüsü Christian Wigand, kriz dönemlerinde basın özgürlüğünün her zamankinden daha da fazla önem kazandığına işaret ederek Komisyon'un Fransa'da planlanan yasanın AB hukukuyla uyumunu incelemeye alma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Wigand, "Güvenlikle ilgili yasaların hazırlanmasında üye ülkeler orantılılık ilkesine riayet etmek, kamu güvenliği ile vatandaşların ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, özel alan ve bilgiye erişim gibi hak ve özgürlüklerinin korunması arasındaki doğru dengeyi tutturabilmek zorundadırlar" dedi.

Bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in hazırladığı ve Cuma günü Fransız parlamentosundan geçen yasa tasarısının 24'üncü maddesi, polis memurlarının fotoğraf ve görüntülerinin "fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine" zarar verme niyetiyle yayımlanmasının cezaya tabi tutulmasını içeriyor. İhlal durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin euroluk para cezası öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması durumunda polis memurlarının yüzünün göründüğü fotoğraf ya da görüntülerin yayımlanmasına sınırlamalar getirilebilecek.

Basın kuruluşları ve meslek örgütleri, tasarının, gazetecilerin mesleklerini icra etmelerini engellemek için polise yeşil ışık yakmış olacağı uyarısı yaparak, muhtemel görevi suistimal olaylarının belgelenmesinin de engellenebileceğine dikkat çekti.

Tasarıya yoğun tepki

Yasaya karşı başkent Paris ve çeşitli şehirlerde düzenlenen gösterilere 22 binden fazla kişi katılmıştı. Ülkenin önde gelen isimlerinden 33 kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yayımladıkları açık mektupta yasa tasarısının "özgürlük haklarının ihlali" anlamı taşıdığını belirterek geri çekilmesini talep etti.

Fransa'da özellikle iki yıl önceki Sarı Yelekliler protestolarından bu yana medyada göstericilere yönelik polis şiddetini belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve görüntü yayımlanmıştı.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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