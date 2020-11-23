AB Komisyonu'ndan Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı

AB Komisyonu tasarıyla ilgili olarak Fransa'yı uyardı.AB Komisyonu, polislerin fotoğraf ve görüntülerinin yayımlanmasına ceza getiren yeni güvenlik yasasıyla ilgili basın özgürlüğü uyarısı yaptı. Komisyon sözcüsü, gazetecilerin "özgür ve güven içinde" çalışabilmeleri gerektiğini vurgulayarak Fransa'nın basın özgürlüğünü güvenceye alması uyarısında bulundu.

AB Komisyonu'nun adalet ve temel haklar birimi sözcüsü Christian Wigand, kriz dönemlerinde basın özgürlüğünün her zamankinden daha da fazla önem kazandığına işaret ederek Komisyon'un Fransa'da planlanan yasanın AB hukukuyla uyumunu incelemeye alma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Wigand, "Güvenlikle ilgili yasaların hazırlanmasında üye ülkeler orantılılık ilkesine riayet etmek, kamu güvenliği ile vatandaşların ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, özel alan ve bilgiye erişim gibi hak ve özgürlüklerinin korunması arasındaki doğru dengeyi tutturabilmek zorundadırlar" dedi.

Bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in hazırladığı ve Cuma günü Fransız parlamentosundan geçen yasa tasarısının 24'üncü maddesi, polis memurlarının fotoğraf ve görüntülerinin "fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine" zarar verme niyetiyle yayımlanmasının cezaya tabi tutulmasını içeriyor. İhlal durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin euroluk para cezası öngörülüyor.