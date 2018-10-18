İtalya’nın bütçe taslağıyla yaklaşık yüzde 1 daha fazla açık vermesinin öngörüldüğünün belirtildiği mektupta, bunun da hedeflerden yüzde 1,5 oranında bir sapmaya neden olacağı bildirildi.

İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüşen Moscovici, komisyon adına AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile kendisinin kaleme aldığı İtalya’nın gelecek sene bütçe taslağıyla ilgili mektubunu muhattabına iletti.

Görüşmelerinin ardından Moscovici ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Tria, bundan sonraki süreçte "yapıcı bir diyalog" sürdüreceklerini söyledi.

İtalya ve AB Komisyonunun konumlarını birbirine yaklaştırmayı umduğunu dile getiren Tria, şöyle konuştu:

"Ekonomik bütçemiz, büyümeyi artırmayı ve aynı zamanda borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranla düşürülmesini hedefliyor. Bu yüzden de bu hedeflere yardımcı olacak bir bütçeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bunu Komisyona açıklayacağız, onların gözlemlerini dinleyeceğiz, onlar da bizim nedenlerimizi dinleyecekler. Ve bu yapıcı diyalog yolunda devam edeceğiz."

Yapıcı diyalogla ilgili gelen bir soruya Tria, şu ana kadar uygulanan stratejilerin kamu borcunu azaltmayı başaramadığını hatırlatarak, İtalya’nın yeni stratejisinin hem ülke hem de Avrupa için yararlı olduğunu söyledi.

- "Bütçe taslağı endişeye yol açıyor"

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Moscovici ise İtalya’nın kamu harcamalarını artırmasının ve gayri safi yurtiçi hasılaya oranla yüzde 2,4 oranında açık vermesinin hem Komisyon hem de üye ülkeler için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.