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AB Komisyonu'ndan İtalya'ya ikinci bütçe mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşler Direktörü Marco Buti, İtalya Ekonomi Bakanlığı Hazine Genel Müdürü Andrea Rivera’ya, İtalya’nın bütçe taslak planına ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğu bir mektup yazdı - Mektuptan: - "İtalya’nın 2019 yılı bütçesi, hala kritik hassasiyet düzeyinde bulunan gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 130’unun üzerindeki borcun azaltılmasıyla bağdaşmamaktadır"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan İtalya’ya, bütçe taslak planına ilişkin ikinci bir mektup yollandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşler Direktörü Marco Buti, komisyon adına İtalya Ekonomi Bakanlığı Hazine Genel Müdürü Andrea Rivera’ya hitaben İtalya’nın bütçe taslak planına ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğu bir mektup yazdı.

İtalya’nın kamu borcunun kritik hassasiyet seviyesinde kaldığının belirtildiği mektupta, "İtalya’nın 2019 yılı bütçesi, hala kritik hassasiyet düzeyinde bulunan gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 130’unun üzerindeki borcun azaltılmasıyla bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu denli yüksek bir borcun, hükümetin vatandaşların yararına daha verimli harcamalar yapma kapasitesini kısıtladığının bildirildiği mektupta, İtalya’nın kamu borcunun avro bölgesi için de bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.

Mektupta, İtalya’dan eleştirilere 13 Kasım’a kadar cevap vermesi istendi.

- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) oranının yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını Birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddettiğini açıklamıştı.

Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde AB Komisyonuna yeniden sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Ancak İtalyan hükümeti, yüzde 2,4 oranında verilmesi planlanan bütçe açığının değiştirilmeyeceğini bildirmişti.

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