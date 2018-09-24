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AB Komisyonu'ndan Polonya aleyhine Adalet Divanı'na başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Polonya'da Anayasa Mahkemesini düzenleyen yasalardan dolayı Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Polonya Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını korumak" için Varşova hükümeti aleyhinde Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu.

Komisyon'dan yapılan açıklamada "Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşının 70'ten 65'e çekilmesi" sonucu 27 hakimin erken emekliye ayrılmaya zorlandığı, bu nedenle Polonya'ya karşı daha önce ihlal davası açıldığı anımsatıldı.

Polonya tarafından kaydedilen ilerlemenin yetersiz olması nedeniyle ihlal sürecinin son adımı olan dava açma kararının alındığı belirtilen açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'ndan nihai karar öncesinde geçici önlem olarak "Polonya yasalarının 3 Nisan 2018'den önceki haliyle uygulanması" yönünde karar almasının da talep edildiği kaydedildi.

- İhlal davası

AB yasaları, birliğe üye bir devletin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde ihlal davası açılmasını ve uyuşmazlığın giderilmesini öngörüyor.

Yalnızca devletlere karşı açılabilen ihlal davası, uygulamada genellikle birlik anlaşmalarının koruyucusu ve savunucusu olarak da bilinen AB Komisyonu tarafından açılıyor.

İhlal davası, idari ve yargısal olmak üzere iki aşamada görülüyor. İzlenecek süreç, davayı kimin açtığına göre değişiklik gösteriyor.

- AB, 7. maddeyi devreye sokmuştu

AB Komisyonu, aralık ayında Polonya aleyhinde "hükümetin yargı üzerindeki nüfuzunu" gerekçe göstererek ilk kez bir üye devlet için 7. maddenin işletilme sürecinin önünü açmıştı.

7. maddenin işletilmesi durumunda üye ülkenin AB Konseyi'ndeki oy hakkı elinden alınabiliyor ancak AB yetkilileri, şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor.

AB, Polonya'ya karşı 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Polonya'nın yakın müttefiki Macaristan'ın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
7. madde AB Avrupa Adalet Divanı Polonya

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