HABER

AB Komisyonu’ndan Polonyalı yetkililere yargı bağımsızlığı mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 21:12 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonyalı yetkililere gönderdiği mektupta Polonya parlamentosunda görüşülen, yargı sisteminde çeşitli değişiklikler öngören yasa tasarısının gerekli tüm tarafların görüşü alınıncaya kadar askıya alınmasını önerdi.AB Komisyonu Polonya’daki iktidar partisi PiS milletvekillerinin önerisiyle parlamentoda görüşülmeye başlanan yeni yargı paketi yasa taslağının askıya alınması için Polonyalı yetkililere mektup gönderdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonyalı yetkililere gönderdiği mektupta Polonya parlamentosunda görüşülen, yargı sisteminde çeşitli değişiklikler öngören yasa tasarısının gerekli tüm tarafların görüşü alınıncaya kadar askıya alınmasını önerdi.
AB Komisyonu Polonya’daki iktidar partisi PiS milletvekillerinin önerisiyle parlamentoda görüşülmeye başlanan yeni yargı paketi yasa taslağının askıya alınması için Polonyalı yetkililere mektup gönderdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova tarafından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm ve üst kanadı Senato başkanlarına yollanan mektupta taslak hakkında Avrupa Konseyi’nin danışma organı Venedik Komisyonu’nun görüşünün alınması salık verilirken, bu süreçte taslağı ilişkin yürütülen hukuki tüm prosedürlerin askıya alınması önerildi. “AB Komisyonu, Polonyalı yetkililerle her türlü yapıcı diyaloğa hazır bulunmaktadır, söz konusu taslak hususunda Polonya hükümetinin niyetine ilişkin paylaşılacak her türlü bilgi için müteşekkir olacaktır” denilen mektupta, Avrupa Adalet Divanı’nın yakın zamanda vermiş olduğu AB üyesi devletlerin ulusal yasalarının AB hukukunu tartışmaya açacak şekilde kullanılamayacağı kararı da hatırlatıldı. Mektupta AB Komisyonu olarak konunun dikkatle takipçisi olacakları belirtildi.

Onbinler protesto etmişti
PiS milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan yasa taslağı, hakimler hakkında adalet sisteminin işleyişini engelleyecek ya da zora sokacak faaliyetleri, siyasi nitelikte faaliyet göstermeleri ve atanmış bir başka hakimin etkinliğini sorgulamaları durumunda disiplin soruşturması başlatılmasını öngörüyor. Taslak, hakim ve savcılara göreve başlamadan önce hangi siyasi partiye mensup oldukları, hali hazırda hangi derneklere üye oldukları, yazdıkları internet siteleri hakkında Adalet Bakanlığını bilgilendirme zorunluluğu, yüksek yargı başkanının seçilme prosedürü gibi pek çok değişikliği de beraberinde getiriyor. Taslağın parlamentoda ele alınması öncesinde ülke çapında düzenlenen “Bugün hakimler, yarın sen” protesto gösterisine on binlerce Polonyalı katılmıştı. Savcı ve hakim derneklerinin yanı sıra pek çok sivil toplum örgütünün de destek verdiği gösterilerde “Bağımsız yargı, bağımsız yargıç” yazılı dövizler taşınmış, sık sık hükümet karşıtı sloganlar atılmıştı. Taslağın parlamentoda görüşülmesine ise devam ediliyor.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Bakan Pakdemirli: “Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım”Bakan Pakdemirli: “Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım”
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz”İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz”

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacaktır

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törendeki protestonun nedeni Canan Kaftancıoğlu'ymuş

Törendeki protestonun nedeni belli oldu!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler? Ada Araştırma yayımladı, dikkat çeken anket sonuçları

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan canlı yayında Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve HDP'li vekiller arasında tartışma!

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.