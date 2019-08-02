AB Komisyonu'nun yeni başkanından İtalya'ya ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına yeni seçilen Ursula von der Leyen, başkanlığı döneminde AB üyelerine düzensiz göç ve iltica konularında yeni bir anlaşma önermek istediğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı seçilen von der Leyen, çıktığı üye ülkeler turunda Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Başbakanlık Sarayı Chigi'de bir araya geldi. İkili, baş başa görüşmelerine geçmeden önce ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Conte, von der Leyen'e, AB'yi vatandaşlarına daha da yakınlaştırması gerektiğini söyleyeceğini belirterek, "Avrupa'yı daha etkili kılmalıyız. Vatandaşların taleplerine nasıl somut ve yeterli çözümler sunacağını bilen bir Avrupa'ya kendimizi daha fazla adamak zorundayız. İtalya, bu değişimde başrol oynamak istiyor." ifadesini kullandı.

Conte, başta İtalya olmak üzere kıtanın güneyini yeniden harekete geçirmeleri gerektiğine işaret ederek, bu konuda hem AB'nin desteğini hem de AB'den güçlü bir ekonomik portföy sunmasını beklediklerini dile getirdi.

AB üyesi devletlerin düzensiz göç ve sığınma başvurularında, üye ülkelerin nasıl bir uygulamada bulunacaklarını belirleyen Dublin Anlaşması'nı da gündeme getiren Conte, "Dublin Anlaşması'nın en uygun şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Göç akınları sadece ilk varış ülkesi olan ülkelerin omzuna yüklenemez." diye konuştu.