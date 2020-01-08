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  4. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Michel'in cumartesi günü yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin beklendiği duyuruldu - AB Konseyi kaynakları: - "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

AB kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in, İstanbul'da cumartesi öğleden sonra bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Kaynaklar, ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AB erdoğan Türkiye

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