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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek ve Bakü Uluslararası Deniz Limanı’nı ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek ve Bakü Uluslararası Deniz Limanı’nı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında, ikili işbirliği, bölgesel işbirliği ve Doğu Ortaklığı programının geleceği ele alınacak.
Tusk, Azerbaycan’dan ayrıldıktan sonra 10 Temmuz’da Ermenistan’ı, 11 Temmuz’da ise Gürcistan’ı ziyaret edecek. Tusk, Gürcistan ziyareti kapsamında, ’Doğu Ortaklığı’nın 10. yıldönümü için düzenlenen 16. Uluslararası Batum Konferansı’nın açılış törenine katılacak.

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