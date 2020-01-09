AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı"

ZAGREB (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olması gerektiğini ifade etti.

Michel, 1 Ocak'ta AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralan Hırvatistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından başkent Zagreb'deki Milli Üniversite Kütüphanesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Michel, Batı Balkan ülkeleri ile AB arasındaki bağların korunması ve gelecekte yaşanabilecek muhtemel sorunların engellenmesi gerektiğini söyledi.

Hırvatistan'ın, bölge ülkelerine kıyasla AB üyeliği konusunda tecrübeli olduğunu kaydeden Michel, başta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya olmak üzere, genişleme süreci ile komşu ülkelerin güvenliğinin de büyük önem arz ettiğini belirtti.

Michel, 500 milyon nüfuslu AB'nin, ekonomik bir güç olarak uluslararası sorunlara ve bilhassa İran ve Irak'ta yaşanan olaylara daha yoğun müdahil olması gerektiğini vurgulayarak, "AB'nin o bölgede önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.