AB Konseyi Başkanı Michel, Avusturya Başbakanı Kurz ile görüştü

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin dünyada yaşanan gelişmeler karşısında daha etkin olması gerektiğini belirterek, "Kimse bizim yerimize karar vermemeli, Avrupa’nın geleceğini bizler oluşturmalıyız." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Başbakan Sebastian Kurz, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir araya geldi, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider açıklamalarda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa’nın ekonomik durumunun güçlendirilmesi gerektiğini aktararak, özellikle dijitalleşme, yapay zeka gibi alanlarda ilerleme kaydedip yeni iş imkanları oluşturmasının önemine işaret etti.

Michel, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve AB için gerekli olan diğer düzenlemeler için rasyonel bir bütçe oluşturulmasının önemli olduğunu da söyledi.

AB’nin dünyada diplomasi, ekonomi ve siyasette etkili olması gerektiğini belirten Michel, "Bizler dünya sahnesinde aktif aktörler olmak zorundayız. Kimse bizim yerimize karar vermemeli, Avrupa’nın geleceğini bizler oluşturmalıyız." diye konuştu.