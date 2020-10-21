AB Konseyi Başkanı Michel’den liderlere 'Kovid-19' çağrısı

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarında art arda rekor kırılırken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’den önemli bir çağrı geldi.

Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB üye ülkelerin liderlerini Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıya davet etti.

Michel paylaşımında, "Liderleri 29 Ekim 2020’de Kovid-19 ile ilgili olarak gayrı resmi bir video konferansa davet ediyorum. Kovid-19 ile savaşmak için ortak çabamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

