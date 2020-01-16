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  4. AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 20:18 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki gelişmeleri görüştü.

AB Konseyi, Putin ve Michel'in ilk kez yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre taraflar, görüşmede, Libya krizinin ciddi bölgesel riskler barındırdığını ve çatışmaların durdurulmasının önemini gündeme getirdi.

Michel, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) insiyatifini ve Berlin sürecini desteklediğini belirtti.

İki lider, tarafların ateşkes anlaşmasına varması ve siyasi sürecin yeniden başlamasına yönelik umutlarını ifade etti.

AB'nin Ukrayna konusundaki tutumunu da aktaran Michel, AB'nin bu ülkenin bağımsızlığından, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu yineledi.

- Merkel'den devlet ve hükümet başkanlarına davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

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AB AB Konseyi Libya Michel Rusya Vladimir Putin

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