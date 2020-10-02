AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye konusunda gelecek iki hafta önemli olacak

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de yapılan AB zirvesinde liderlerin Belarus'a yönelik ambargolar konusunda uzlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye konusunda zirveden sonraki iki hafta önemli olacak" dedi.

Michel ayrıca, "Türkiye sorununa Aralık'ta yapılacak zirvede geri dönüleceğini" belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı düzenlediği basın toplantısında "İkili bir stratejimiz vardı, siyasi diyaloğa bir şans verilmesini istediğimizi ifade ettik. Diğer yandan değerlerimiz ve Kıbrıs ve Yunanistan'a destek konusundaki kararlılığımızı gösterdik. Türkiye bizimle daha olumlu bir şekilde angaje olmak isterse, biz de buna hazırız" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Türkiye'nin Akdeniz'de Kıbrıs'a yönelik bir jest yapmamasını, üzüntüyle karşıladıklarını" söylerken, "Ankara'nın tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmasını beklediklerini, aksi takdirde AB'nin elindeki tüm seçeneklerini kullanacağını" vurguladı.

"Tabii ki ambargo seçeneği de ortada" diyen Von der Leyen ayrıca "Türkiye'nin AB'yle güçlü bir işbirliğinden kazançlı çıkacağını" belirtti.