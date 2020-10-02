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AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye konusunda gelecek iki hafta önemli olacak

02.10.2020 02:38 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de yapılan AB zirvesinde yaptığı açıklamada "Türkiye konusunda zirveden sonraki iki hafta önemli olacak" dedi. Zirvede, Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı adım atılması ısrarıyla bloke ettiği Belarus'a yönelik ambargolar konusunda uzlaşıldı. Diplomatik kaynaklar, sonuç bildirgesinde Türkiye'ye ambargo tehdidi olduğunu söylüyor.

AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye konusunda gelecek iki hafta önemli olacak

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de yapılan AB zirvesinde liderlerin Belarus'a yönelik ambargolar konusunda uzlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye konusunda zirveden sonraki iki hafta önemli olacak" dedi.

Michel ayrıca, "Türkiye sorununa Aralık'ta yapılacak zirvede geri dönüleceğini" belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı düzenlediği basın toplantısında "İkili bir stratejimiz vardı, siyasi diyaloğa bir şans verilmesini istediğimizi ifade ettik. Diğer yandan değerlerimiz ve Kıbrıs ve Yunanistan'a destek konusundaki kararlılığımızı gösterdik. Türkiye bizimle daha olumlu bir şekilde angaje olmak isterse, biz de buna hazırız" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Türkiye'nin Akdeniz'de Kıbrıs'a yönelik bir jest yapmamasını, üzüntüyle karşıladıklarını" söylerken, "Ankara'nın tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmasını beklediklerini, aksi takdirde AB'nin elindeki tüm seçeneklerini kullanacağını" vurguladı.

"Tabii ki ambargo seçeneği de ortada" diyen Von der Leyen ayrıca "Türkiye'nin AB'yle güçlü bir işbirliğinden kazançlı çıkacağını" belirtti.

Belarus'a uygulanacak ambargolar ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri AB zirvesinde birbirine bağlı iki konu oldu.

Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'ye karşı somut önlem alınması konusundaki baskısını sürdürüyor ve istediği adım atılmazsa Belarus'a karşı uygulanacak yaptırımları bloke etmeyi sürdüreceğini söylüyordu.

ab liderleri

AFP'nin haberine göre, liderler bir sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşmak için yedi saatten uzun süre müzakere etti. Haber ajansı, diplomatik kaynakların belgede Türkiye'ye gelecekte ambargo uygulama tehdidinin bulunduunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve öncesi yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması gerektiğini söyledi. Merkel, "soruna barışçıl bir çözüm bulunması" konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

AB-Türkiye ilişkilerinin önemine değinen Merkel, "Türkiye ile ilişkilerimiz doğal olarak çok karmaşık ve tüm zorluklara rağmen AB'nin Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmasında büyük yarar var" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB üyelerinin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma göstermesinin "müzakere konusu olmaması gerektiğini" kaydetti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan da benzer bir açıklama geldi. Kruz, Türkiye'ye yaptırımlar da dahil olmak üzere net bir yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryrakos Miçotakis ise zirvenin hemen öncesinde yaptığı açıklamada, "Kesin olan bir şey var: Türk provokasyonu, tek taraflı eylemler ya da aşırı söylemlerle olsun, daha fazla tolere edilemez" demişti.

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